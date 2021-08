Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

«Aga nüüd räägin sellest, mida meil veel tuleks teha. Esiteks on meil vaja väga selget plaani lähimateks kuudeks, kuidas koroona nakatumiskõver murda ja seejärel hoida viirust sellisel tasemel, et me suudaks ühiskonna kõige vajalikumad teenused lahti hoida.