Ratas viisaka inimesena oleks pakkunud esimese variandina seda kohta Kajale. Kuid viimane, teades, et sel juhul saab peaministriks Jüri (juba jälle!), ei saa parteilistel põhjustel ta pakkumist vastu võtta. Samal ajal ei saa aga Kaja teha samaväärset pakkumist Jürile, sest mine «hullvaimu» tea, äkki võtabki presidendikoha vastu, kuigi viimane on väitnud, et ta on lõplikult laualt maas.