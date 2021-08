Meie kultuuritegelased on läbi aegade väärtustanud keelt, tema kaunist kõla ning võidelnud selle laialdasema kasutamise eest. Teema on uuesti aktuaalne praegu, kui igal rindel tungib peale inglise keel ning vohavad amerikanismid. Väikerahva keel on määratud väljasuremisele. Sellele viitas mõni aasta tagasi eurosaadik Yana Toomgi. Kirutud nõukogude ajal suutsime kõige kiuste oma keele säilitada. Raadioeetris kõlas laitmatu eesti keel. Täna võib igaüks astuda raadiomaja uksest sisse ning öelda, tahan saadet teha, ja saabki selleks loa. Tulemuseks on pudistavad saatejuhid. Enam pole tugevat eetrikontrolli ega keelenõustajaid nagu minu ajal, kui Eesti Raadiosse tulin.