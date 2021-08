Elroni esindaja väidab, et jalgrattavedu rongis on teenus, mille eest tuleb maksta. Ei vaidle sellele vastu – on teenus, võib ka mõistlikku piletiraha küsida. Raha küsitakse aga ebaproportsionaalselt palju ja eesmärgiks on seatud jalgrataste tõrjumine rongidest. Samal ajal tegelikult teenust vastu ei pakuta – eraldi kohti, selliseid, mis ei oleks jagatud ratastoolide ja lapsevankritega, rataste hoidmiseks juurde ei tehta ning rattakohta ette broneerida ei saa.

Tagatipuks teatas Elroni kõneisik ERRile antud intervjuus: «Kui rattasõit on väga odav, tekibki see, et seda kasutatakse sõiduvahendina rohkem, kui see ühiskonna seisukohast on mõistlik.» Tõeliselt keskkonnasõbralik lähenemine riigifirmalt, mis peaks kaasa aitama riigi püüdlustele kliimaeesmärkide täitmisel.