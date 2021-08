Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Meie esimene taasiseseisvusaegne president Lennart Meri valiti ühel meelel. Ei olnud siis veel parteidel jalad nii kindlalt maas, et oleks tulnud välja oma käepikendusega. Kõik eestimaalased tundsid Meri kui andekat kirjanikku ja aktiivset ühiskonnategelast, Eesti eest seisjat. Merist saigi president presidendi tähenduses. President on riigi hoidja. Ta peab suutma institutsioonidest üle olla. Meri suutis.

Meile meeldis oma presidendi väljaütlemisi kuulata ja lugeda. Seal oli mõtteid meie omas riigis ja terves maailmas toimuva kohta, mis pani kaasa mõtlema, avastama uusi tõdesid, vaatama sündmusi ja nähtusi uue pilguga. Need oli targa inimese mõtisklused aja kohta, milles me elasime. Meri mõtted pakkusid inimestele huvi ka mujal maailmas. Meri tõstis presidendina lati väga kõrgele. Kes selle lati on suutnud ületada, kes alt läbi joosta, sellele annab aeg hinnangu.