Kirik on halastuse õpikoda. See õpe on elukestev ja kõigile avatud. Armuvahendite kättesaadavust tuleb rasketel aegadel igati soodustada, mitte piirata. Tulge minu juurde kõik, ütleb Õnnistegija ka täna ja see annab meile vajaliku kindluse.

Olukorras, kus inimelusid nõuavad järjest süvenev depressioon ja ärevushäired, on kiriku roll eriti oluline. Eestis on palju inimesi, kes on leinas, üksilduses või hingevalus. Kirik saab just siin aidata. Seetõttu ei ole mõistlik sulgeda uksi neile, kes meile teadmata põhjustel pole nõus end vaktsineerima. See võib ühiskonnale oodatust oluliselt kallimaks maksma minna.