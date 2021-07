Postimehe peatoimetaja Marti Aavik. FOTO: Konstantin Sednev

Me oleme kolmanda laine veerel ning sellel juba on vihale ajavalt ebameeldivad tagajärjed. Sotsiaalministeerium vajab käiguvahetust ja mina julgustan ministrit mõtlema väärikale tööle parlamendis ning kantslerit otsima väljakutseid erasektoris.



Me juba olemegi suures hädas. Viimati oli nakatunute arv sama suur kui praegu maikuu lõpus ja nool näitab kiiret ülesminekut. Vaktsineerimisega on kahe suvekuu jooksul küll umbes 160 000 inimese võrra edasi liigutud, aga kõigist inimestest on vaktsineeritud ikka veel alla poole.

Tähtis sotsiaalministeeriumi ametnik Maris Jesse rääkis sel nädalal Postimehele ikka sama juttu, et sügiseks on eesmärk vaktsineerida 70 protsenti Eesti inimestest. Et kahe kuuga vaktsineeriti 160 000 inimest, aga augustis saadakse imeväel vunk üles ja ühe, või olgu, pooleteise kuuga saab sutsu veel 300 000? Mismoodi?

Pealegi, suurema nakatamisvõimega Delta tüve vastu pole soovitud karjaimmuunsuse tase enam ca 70 protsenti, vaid kaitstud peaks olema igast sajast inimesest ca 85. Märklaud liigub, mu õpetatud ja lugupeetud ametnikud.