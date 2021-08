Kui Elektriraudtee 2013. aastal oma uued «porgandid» liinidele tõi, sai selgeks, et selline luksus on kadunud. Tol ajal tudengina Tallinna ja Tartu vahet sõites tundsin õige pea puudust pruunidest istmetest, kus sai südamerahus pikutada – ruumi enamasti ju oli ning ka istmed ise olid piisavalt mugavad. Kitsukesed rattanurgad tekitasid juba siis tunde, et uue nime saanud rongifirma on sujuvalt rongid ja trammid sassi ajanud. Rongis oli kitsam, tihtilugu tuli vähemalt pool sõidust püsti seista ning kunagisest kohvikuvagunist polnud mõtet enam unistadagi.