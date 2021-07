Sel suvel on ajaleheveergudele jõudnud juba vähemalt kolm uudist, kus Eestisse tulnud sisserändaja mõisteti süüdi vägistamises ja vägivallatsemises. Eesti on oma arenguetapis jõudnud sinna, kus me peame üsna resoluutselt otsustama, milline ühiskond me tahame olla. Eeskujusid leiame Läänemere läänekaldalt – Taanist ja Rootsist, kirjutab riigikogu liige Tarmo Kruusimäe (Isamaa).