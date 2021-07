Pöördungi Varro Vooglaiu poole palvega, et ta selgitaks oma seisukohtade tagamaad. Kui räägime vaktsiini kõrvalmõjudest ehk tüsistustest, saab rääkida ka Loomise tüsistustest, millest kõige suurem on patu tekkimine ja sellega kaasnev igavikulise põrgu võimalikkus. Kristliku maailmapildi üldraamistik on analoogne Vooglaiu poolt esitatud küünilise vaktsiinikampaaniaga. Kristluses on see pilt mõõtmatult suurem – Looja saadab korda samuti teo, mida teine osapool eelnevalt ei vaja, kuid millega võivad kaasneda mõõtmatult suured tüsistused, ja samas on vastutus jäetud osapoolele, kes on abitus seisundis ja kellel eelnevalt puudub igasugune vajadus selle kõige järele (Loodav ei saa end kuidagi kaitsta, Loodu on aga juba Looja ettekirjutuste raamistikus). Sarnane on ka see, et mõlemal juhul on põhjenduseks hoolimine ja armastus.