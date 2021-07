Terviseameti külmkambrites riknenud vaktsiinide teema kütab endiselt kirgi, sest lisaks hukkaläinud Covid-19 vaktsiinidele riknes hulk teisigi eluliselt tähtsaid ravimeid. Muidugi on kahju suur ja see on inimestele üldiselt omane, et niisuguste apsude puhul püütakse usinasti leida süüdlane, et siis lasta lahti, panna kinni või nõuda tagasiastumist. Eks süüdlase leidmise võlu ju ongi selles, et see võimaldab ülejäänutel kergendatult ohata … ja siis endistviisi edasi toimetada. Paneme selle nurjatu, hooletu, ebapädeva, saamatu (epiteete võib igaüks lisada) süüdlase asemele teise (hea, kui oma mehe) – ja asjad laabuvad nagu imeväel.