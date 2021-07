Praeguse süsteemi järgi on nii, et kui alaealine laps teenib ise raha, väheneb selle võrra tema vanema maksuvaba tulu. FOTO: Vladislav Musakko

Kui peres on kaks või enam last, suureneb lapsevanema tulumaksuvaba määr laste arvelt. Kui aga alaealine laps läheb tööle, siis vanem enam tulumaksuvabastust ei saa. Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta sooviks seda süsteemi muuta, et lasterikkaid peresid toetada ja vältida vanuselist diskrimineerimist tööturul. Postimees küsis poliitikutelt, millist kasu või kahju Pakosta ettepanek võiks tuua?