Juba teist suve järjest elame Eestis nii, nagu mingit koroonaviirust ei oleks. Restoranid, baarid, ööklubid, teatrid ja muud kultuuriasutused on avatud, maske ei kanta ja piire ega piiranguid ei ole. Iseenesest väga tore ja nii võikski jääda, aga kardan, et teeme seda piirangutest vaba sügishooaja arvel. Taas kasvavad nakatumise näitajad on pannud uutest piirangutest rääkima ka valitsuse, kes peab vaeva nägema vaktsineerimise tempo tõstmise ja hoidmisega.

Kuigi vajalike dokumentide kontrollimine on korraldajale lisatöö, on see kindlasti vaeva väärt, arvestades, kui palju suurem on teenimisvõimalus. Ellujäämiseks on kultuuri- ja meelelahutusvaldkonnal raha teenida tarvis.