Kui 30 aastat pärast Eesti iseseisvuse taastamist ilmub avalikkuse ette niivõrd dramaatilise pealkirjaga artikkel nagu Jaak Valge ja Art Juhansoni oma («Eesti parlamentarismi loojangul», PM 20.07), tuleb asja tõsiselt võtta. Eesti põhiseaduslik riigikorraldus toetub esindusdemokraatiale ja kui rahvaesindus ei suuda oma rolli täita, on see tõsine oht riigi julgeolekule ja stabiilsusele.

Demokraatlikus riigis on põhjust eeldada, et kõik Eesti rahva poolt riigikokku valitud erakonnad on samaväärsed Eesti rahvuslike huvide kaitsjad. Ühelgi erakonnal, ka mitte end rahvuskonservatiividena määratlenud erakondadel, pole selleks eriõigust. Rahvuslike huvide kaitse vajab eriilmeliste poliitiliste jõudude koostööd ja ühisosa otsimist. Selle aluseks on vastastikune lugupidamine, sisuliselt austus rahva vastu, kes on need erakonnad end esindama valinud.