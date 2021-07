Septembri lõpus aset leidvad Saksamaa valimised toovad ametisse uue kantsleri. Angela Merkel, kes on oma ametiaja lõpuks tüürinud Saksamaad 16 aastat, on hetkel Euroopa Liidu vanim valitsusjuht. Nende aastate jooksul on Merkel olnud võtmemängija kõigis ELi tabanud kriisides: 2007.–2008. aasta majanduskriis, Euroopa võlakriis, Ukraina kriis, rändekriis ning praegune koroonapandeemia, kui tuua mõni näide.

Selle aja vältel on teda poolnaljaga-pooltõsiselt kutsutud nii Euroopa kuningannaks kui ka Trumpi ajal lausa vaba maailma juhiks. Meile aga tähendab Merkeli lahkumine suuremat ebastabiilsust Euroopa poliitareenil, kuna uus Saksa kantsler ei saa kohe olema see autoriteetne ja tasakaalustav jõud, kes oskaks edukalt laveerida eurooplaste endi vahel või ohjeldada kolmandaid riike.

Merkeli tasakaalukas lähenemine ning 16 aasta jooksul üles ehitatud isiklik autoriteet on võimaldanud tal olla jõud, mis suudab eri seisukohtadel olevad ELi riigid keskteele kokku tuua ja vältida blokisisest lõhenemist. Kes tahes Saksamaa uueks kantsleriks saab, peab astuma oma eelkäija suurtesse kingadesse, sest autoriteeti, mis on Merkelil Euroopa kolleegide seas, ei ole talle antud niisama, vaid see on pikkade aastate töö tulemus.