Ajaloolased väidavad, et üks oluline ajend, mis viis Prantsuse revolutsioonini ja Bastille’ ründamiseni 1789. aastal, oli järsult tõusnud leiva hind. Praegu oleme uue revolutsiooni lävel, mille ajendiks ei ole nälg, vaid kolm arusaama, et me oleme, mida me sööme.