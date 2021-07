Koroonaviiruse algupära selgitamine on oluline, et inimkond oskaks tulevikus pandeemiaid paremini ära hoida. Kas viirus jõudis inimesteni loomade kaudu või laborilekke tõttu on keskne küsimus, millele vastamine eeldab sõltumatuid uuringuid, kirjutab Postimehe kolumnist Andres Herkel.

Seni on nende teooriate võitlus peegeldanud poliitilisi pingeid ning kui usaldusväärseid uuringuid ei tehta, jääbki see pigem uskumise, ideoloogia ja poliitikaga seotud küsimuseks.

Maailma Terviseorganisatsioon WHO kinnitas, et Hiina ei jaganud uuringute esimesel etapil kõiki vajalikke lähtematerjale. Samuti kutsus WHO Hiina võime olema edaspidi läbipaistev, avatud ja koostööaldis. Mais avaldas hulk teadlasi üliprestiižikas ajakirjas Science pöördumise, mis kutsus üles uuringuid jätkama. Nad leidsid, et Hiina mõjul WHO esimese etapi raportisse kirjutatud väide laborilekke äärmisest ebatõenäosusest pole põhjendatud, kuni see pole tõestatud.