Prantsusmaa kogemus on näidanud, et idee koroonapassi (le pass sanitaire) laialdasest kasutuselevõtust võib tuua hulganisti inimesi tänavatele protestima. Kuid samas on selge, et vaktsineerimisega peab kiiremas korras edasi liikuma, sest see on tõenäoliselt ainus võimalik lahendus pandeemia lõpetamiseks ja normaalse elukorralduse juurde naasmiseks.