Esmalt, lubage avaldada, et ma mõistan Teie soovi jätta isiklik info koroonaviiruse vastu vaktsineerimise staatusest teiste inimestega jagamata. Samal ajal on Teie praegusest ametist lähtudes üsna loomulik, et olete pideva avalikkuse surve all, mis võib olla inimlikult väga raske, isegi talumatu. Sooviksin Teid esmalt julgustada kõhklustele vastu astuma ja teiseks aidata Teid oma vabaduste vastutustundlikul kasutamisel, et saaksite olla ühiskonna eestvedaja meie kõigi jaoks.

Esmalt lubage julgustada – mind vaktsineeriti AstraZeneca vaktsiini teistkordse doosiga 6. juunil 2021. aastal. Olen seda infot avaldanud nii oma kolleegidele kui ka kogu sõpruskonnale, et nad võiksid end minu seltskonnas tunda turvaliselt. Minu kolleegide ja minu lähikondsete seas on väga armsaid inimesi, kes kahjuks nende soovist ja tahtest olenemata kuuluvad immuunpuudulikkuse riskirühma. Ja teate, mis? Nad on viiruse vastu täiesti kaitsetud ja võivad põdeda seda läbi korduvalt ja korduvalt, ilma et mingitki kaitset neil tekiks. Ainus tagajärg, mis nendega minu vaktsineerituse staatuse jagamisel tekkis, oli vastastikku tajutav hoolivus ja kindlustunne, et me oleme omalt poolt teinud kõik, et me võiksime tunda üksteise seltskonnas end turvaliselt.