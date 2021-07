Mida rohkem asjad muutuvad, seda enam jäävad nad samaks. Teisiti öeldes on muutuste juurdumine tihti märksa pikem ja keerukam protsess, kui me arvata oskame. Pöördepunktiks on mõnikord just ühiskondlikud kataklüsmid. Praegugi väidetakse, et pandeemia tagajärjel vallandunud sotsiaalmajandusliku kriisi tõttu ei ole maailm enam iial endine. Ent heitlikel aegadel on mingite kindlate pidepunktide olemasolu inimestele iseäranis tähtis. See on üks põhjus, miks mõned ühiskonnakorralduse ideed on väga vastupidavad. Kuid mida teha siis, kui kinni hoitakse umbluust?