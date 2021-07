Laste Covid-19 vastane vaktsineerimine vanemate nõusoleku või isegi teadmiseta on väär ja lubamatu, kirjutab Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhataja Varro Vooglaid.

Veel pool aastat tagasi kinnitas Vabariigi Valitsuse teadusnõukoja juht Irja Lutsar selgesõnaliselt, et «igal juhul ei vaktsineerita lapsi 2021. aastal». Hoolimata sellest on 12-aastaste ja vanemate laste Covid-19 vastane vaktsineerimine täie hooga käima pandud. Seejuures on jõuliselt suurendatud lastele ja noortele suunatud riiklikku vaktsineerimispropagandat. Väidetavalt ongi tuhanded 12-15-aastased juba vaktsineeritud, vanematest alaealistest rääkimata.