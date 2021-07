Riik valmistus õnnetuseks adekvaatselt

Arvestamata jäi suvise nõudluse kasvuga

Juba on tellitud ka viies parvlaev

Tallinn. 27.07.2016. Parvlaev "Regula". FOTO: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Eesti rahvas teab: õnnetus ei hüüa tulles! Paistab, et seda teab ka rahvast esindav riik. Viis aastat tagasi sõlmitud praamiveolepingusse sai sisse punkt, mis paneb vedajale kohustuse asendada rikki läinud parvlaev 24 tunni jooksul. Vastasel korral võib riik kirjutada välja viie miljoni euro suuruse trahviarve.

Vedaja ehk TS Laevad ostiski lepingu tingimuste täitmiseks Saaremaa Laevakompaniilt ära juba 1997. aastast saarte ja mandri vahet sõitnud Regula. Tehing pälvis kriitikat, sest Regula eest maksti neli miljonit eurot, kuid Saaremaa Laevakompanii oli ise laeva ostnud kahe miljoni eest. Pealegi oli laev vana – selle aasta veebruaris sai Regulal täis pool sajandit teenistust.

Kuid võrreldes nelja uue laeva eest makstud 120 miljoniga tundub varulaeva eest välja käidud neli miljonit mõistliku summana. Kui samuti Eesti rahvale kuuluv TS Laevad oleks ostnud hädaolukordadeks kai äärde seisma uue laeva ja maksnud selle eest 30 miljonit, siis oleks olnud tegemist halva peremehega. Veelgi halvema peremehega olnuks tegemist siis, kui varulaeva polekski ostetud.

Tõlluga juhtunud õnnetus põhjustas pikki ootejärjekordi ja inimeste pahameel on põhjendatud. Kuid ootejärjekorrad oleksid veelgi pikemad ja pahameel veelgi suurem, kui Regulat poleks viis aastat tagasi ostetud. Võib arvata, et kui Tõll oleks rambi otsa sõitnud keset talve, siis oleks Regula saanud asendamisega hakkama ja järjekordi polekski tekkinud.

Eeldati, et sel suvel jääb nõudlus veel tagasihoidlikuks ja Regula saab hakkama, kui mõne uue parvlaevaga peaks juhtuma õnnetus. See eeldus on osutunud valeks.

Seega ei ole probleemi põhjus mitte selles, et riik ei ole näinud ette praamidega juhtuvaid õnnetusi, vaid selles, et riik ei ole suutnud õigesti prognoosida suvist nõudluse kasvu. Koroonakriisi tõttu on see olnud raskem kui tavaliselt.

Enne koroonakriisi tellis riik suveks lisareise ja näiteks 2019. aastal prahtis TS Laevad peale Regula veel ühe laeva, Mercandia VIII. Eelmisel aastal ja ka tänavu seda ei tehtud. Võib-olla on riik üritanud olla liiga hea peremees, sest 2019. aastal tuli maksumaksjal lisareiside eest välja käia üle 1,5 miljoni euro.

Eelmise aasta kevadel sõlmis riik TS Laevadega kokkuleppe, mille järgi tellib riik aastatel 2020–2022 lisareisid sarnaselt eelnevate aastate suveperioodidega. Lisareisid pidi tegema Regula või mõni muu sobiv vaba parvlaev tingimusel, et suudetakse kõrghooajaks ajutiselt tagada ka varulaev. Siia ongi koer maetud, sest oleme keset kõrghooaega, kuid sobivat varulaeva meil ei ole.

