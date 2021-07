Keskerakond ja korruptsioon, et mitte ütelda varastamine, käivad kokku sama loomulikult nagu saun ja õlu, jõulud ja hapukapsas, jaanid ja lõke. Pole Eestis ühtki teist erakonda, mille juhid on nii tihti sunnitud kinnitama, et tegelikult on neil varastamise suhtes nulltolerants või et korruptsioon on vastuvõetamatu. Ja siis poole suuga tunnistama, et minevikus pole erakonna rahaasjad korras olnud, ja kohe ennastõigustavalt kinnitama: me oleme muutunud. Pigem mitte.