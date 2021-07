Mul on praegu puhkus ning puhkuse ajal kirjutan tavaliselt lasteraamatuid. Pool puhkust on läbi, kaks uut käsikirja on arvutikettal ja kolmas töös. Vahepeal aga hakkas silma suvetemperatuuridest kuumemgi diskussioon vene kooli õppekeele üle, mille üheks osaliseks on poliitik Yana Toom. Ametnikuna ei ole ma kunagi ühe ega teise asjaosalise poolt, vaid lähtun sellest, mida ütlevad selle teema kohta seadused ning mida on otsustanud kohus.