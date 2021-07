Maailma Tervishoiuorganisatsioon WHO on seisukohal, et vaktsiinid on puhta joogivee kättesaadavuse järel tähtsuselt teine meede nakkushaiguste laiaulatusliku leviku peatamiseks. Vaktsineerimine on üks tervishoiu tähtsamaid alustalasid, mis kaitseb inimesi mitmete ohtlike nakkushaiguste eest. Vaktsiinide loomise ja kasutamise ajastu on olnud suhteliselt lühike, kuid nende panus ennetavasse meditsiini on olnud hindamatu väärtusega – need on päästnud sadade miljonite, võimalik, et rohkemategi inimeste elusid. Alates Louis Pasteuri aegadest on teadusemaailm, tervishoiutöötajad, riigijuhid ning enamik avalikkusest mõistnud, et vaktsiinid on need vahendid, mis aitavad hoida kõige õrnema ja haavatavama inimkonna osa – väikelaste ja laste ning noorte – tervist ja elu. Samas on vaktsiinidel suur tähtsus ka täiskasvanute tervise kaitsmisel. Tänapäeva arstiteadus järgib põhimõtteid, kus esmatähtsaks on tunnistatud nakkushaiguste ennetamine ning selle võimsaimateks vahenditeks vaktsiinid ja vaktsineerimine.