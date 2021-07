Godwini seadus ütleb, et kui ükskõik mis teemal piisavalt pikalt internetis vaielda, tuuakse ühel hetkel ikka sisse võrdlus Natsi-Saksamaa ja Hitleriga. Hitler maailma suurima kurjuse etalonina on ära teeninud isegi termini reductio ad Hitlerum, mis viitab vastase argumendi diskrediteerimisele, tuues välja, et nii arvas ka Hitler. Oled taimetoitlane? Aga Hitler oli ju ka – haa! (See on muidugi kaheldav väide.) Paistab, et Eesti poliitkultuur pole netiportaalidest kübetki parem, sest seoses koroonapasside võimaliku kasutuselevõtuga on ka meil genotsiidide varasalv lahti löödud. Kalle Grünthal ütleb, et vaktsiinipassid «toovad momentaanselt silme ette ajaloost tuntud valgete ja mustanahaliste rassistliku eraldatuse» ning juudivastased repressioonid (PM 22.07).