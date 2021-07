Eestile on vaja sellist kliimaneutraalset energiatootmisportfelli, mis tagab varustuskindluse ja arendab ka meie majandust, kirjutab Fermi Energia OÜ juhatuse liige Kalev Kallemets.

Eesti riigi seatud ülioluline eesmärk jõuda kliimaneutraalsuseni ning Eesti Energia otsus lõpetada põlevkivist elektri tootmine enne 2030. aastat on oluline samm globaalselt, aga veelgi olulisem kohalikus vaates. Need otsused on põhjendatult toonud kaasa tõsise arutelu elektrienergia varustuskindlusest, mida põlevkivienergeetika meile praegu veel võimaldab.