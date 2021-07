Soomlastel ja eestlastel on omamoodi huvitav suhe: meil on väga vähe ühist, kuid ometigi oleme üksteisega tihedalt seotud. Me ei jaga omavahel eriti kombeid, kööki, maailmavaadet ega ka seda kirjut paletti, millest elu üldiselt koosneb: laste kasvatamine, töömaailm, karjääri tegemine, vananemine. Ometigi on sidemed kahe rahva vahel äärmiselt tihedad. Nii tihedad, et soomlased kipuvad neid ainsaks pidama ja on tavaliselt korralikult üllatunud, kui selgub, et eestlastel on kontakt ka Inglismaa või Saksamaaga. Ja ikkagi on tegemist kahe rahvaga, kelle omavaheline side on midagi unikaalset. Vähemalt mina pole midagi analoogilist kusagil maailmas kohanud.