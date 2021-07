Ajaloolistel põhjustel on eestlastel ja venelastel mõistagi erinev vaatenurk II maailmasõja sündmustele, sinna ei ole midagi parata. Peamine on teada teineteise punaseid jooni ja nende suhtes vastastikku väärikust säästa.

Eesti okupeerimine ja annekteerimine stalinistliku Nõukogude Liidu poolt on ajalooline fakt, mida kinnitab kas või demokraatlike riikide järjekindel mittetunnustamise poliitika. Just seetõttu ei tähendanud Punaarmee pealetung ja Eesti hõivamine 1944. aastal eestlastele vabastamist, seda enam, et võõrväed ei lahkunud pärast missiooni lõppemist riigist, vaid jäid seda ligi viiekümneks aastaks okupeerima. Need on seisukohad, kus eestlased järeleandmisi teha ei saa.