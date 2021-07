Kauaoodatud «Eesti ajalugu I» on kahtlemata tähelepanuväärne teos ja selle ilmumine rõõmustav sündmus. Just arheoloogia vallas on meie teadmised võrreldes Kruusi-aegsetega ilmselt kõige mahukamalt täienenud, nii et uut üldkäsitlust oli hädasti vaja. Sest ka «Eesti esiaja» ilmumisest on hulk aega möödas, vahepeal on palju kaevatud ja analüüsitud ning samuti on edusamme teinud geeniuuringud.