Vaadates sotside ja EKRE-tüüpi rahvuskonservatiivide lepitamatut vastasseisu üle Euroopa ja Eestis, paistab, et neil kahel pole küll teineteiselt midagi õppida. Ma väidan vastupidist.

Rahvuskonservatiividel on sotsidelt siiski midagi õppida ja seda just liinis, kuidas viimastel õnnestus 20. sajandi jooksul üle Euroopa maksma panna oma vasakliberaalne väärtushegemoonia, mis püsib siiani. On ju praeguste rahvuskonservatiivide suurim soov sotside väärtusdominant lõpetada ja vasturevolutsiooniga kehtestada oma.