Mida ja kus õppida? See küsimus ringleb paljude inimeste peades. Mitte ainult äsjaste gümnaasiumilõpetajate, vaid ka nende peas, kes soovivad end täiendada või uut elukutset omandada. Enamikus Eesti kõrgkoolides on avalduste vastuvõtmine veel viimaseid päevi käimas või juba lõppenud. Nii ka Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, kirjutab Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden.

Suviste sisseastumisavalduste arv kasvas eelmise, 2020. aastaga võrreldes enam kui 400 avalduse võrra. Vastuvõtukonkursid olid pea kõikidel õppekavadel keskmisest kõrgemad. Tõenäoliselt on üheks oluliseks mõjutajaks Covid-19 viirusega seotud kriis. Tervishoiutöötajad on olnud palju enam ja selgemalt fookuses. Teisalt tahaksin uskuda, et inimestele on südamelähedane ennast teostada ja tunda end kasulikuna. Seda näitavad ka varasemad kõrgkooli sisseastujatele suunatud küsitluste tulemused. Miks soovisite õppima tulla tervishoiu kõrgkooli? Esimesena vastatakse, et eriala võimaldab aidata teisi inimesi. Teisel kohal on head töö leidmise võimalused tulevikus.