Palaval suvepäeval on vahepeal mõnus jahedas toas ajalehte lugeda ning jälgida, mis toimub Eesti poliitikamaastikul. Hapukurgihooaeg igatahes veel kätte ei ole jõudnud.

Sattusin lugema ka meie presidendi Kersti Kaljulaidi esseed Eesti Eks­pressis. Tundus selline programmiline artikkel, mis võiks presidendivalimiste kampaania sisse juhatada. Ma ei tea, kas tegemist on liiga kuuma ilma mõjuga või on majandusnõunik läinud suvepuhkusele, aga tekkis mulje, et president üritab Paunvere jõge ikka täiega teistpidi voolama panna. Aga eks olegi selline ilmelik suvi, kägu jätkab visalt kukkumist ning ritsikad juba siristavad, kuigi üks peaks juba jaanipäevaks vakka jääma ja teised ei tohiks enne augusti algust alustada.