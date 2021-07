Metafoor on muidugi hea kujund, kui on vaja aduda kontseptsioone, millest teistmoodi aru ei saa. Kuid tema kodu on siiski kirjanduses, sealt väljaspool võib ta ilma hoolika järelvalveta pahandust teha. Nii juhtub paratamatult, et ühe nähtuse omadused liiga otseselt teisele üle kantakse.