Haapsalu meeri säravat mõtet, et pärnade koht ei ole linnas, tuleb kiiremas korras kogu Euroopas juurutada, kirjutab kolumnist Ken Gulfik.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Nimelt on Haapsalu linnake osutunud kõige moodsamaks ja uuendusmeelsemaks kohaks terves Euroopa-nimelises maailmajaos, kuna just sellessinatses Haapsalus on tänavu suvel tehtud avastus, mida ilmtingimata tuleks tutvustada kõikides linnades, külades ja kuurortides, mis siiani elavad sõnulseletamatus rumaluses, tagurluses ja vaimupimeduses.