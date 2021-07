Eeskuju kategooria on üks selliseid mõisteid, millele ei ole – ka teoreetiliselt – võimalik anda ühest määratlust. See on nagu ilu, mis on alati vaataja silmades. Kindlasti kuulub selle kategooria juurde veel vähemalt üks kaasteeline. Tavatähenduses mõeldakse rohkemat, sageli arvestatavat osa ühiskonnast. Mis tähendab, et kaudselt on mängus mitmed maailmad: paljude inimeste mõttemaailmad ja väärtusruumid.