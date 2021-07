Helir-Valdor Seeder FOTO: Gert Tali

Kõikide Euroopa Liidu riikide huvides on, et ebaseaduslike piiriületajate organiseeritud suunamine Euroopasse lõpeks ja piiririigid näitaksid üles kindlameelsust ning nõuaksid solidaarset vastuhakku sisserändajate kasutamisele relvana, mis on rünnak Euroopa Liidu vastu, kirjutab Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.



Massiline sisseränne (sh ebaseaduslik sisseränne) on aastakümneid Lääne-Euroopa riike räsinud probleem. Selle probleemi peamine põhjus on tõsiasi, et paljud sisserändajad on pärit Vahemere-tagustest maadest, kus valitseb teistsugune kultuuriline ja usuline taust, mis omakorda on takistuseks sisserändajate lõimumisel.