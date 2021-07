Pikalt arvati, et üks esimesi «hukas nooruse» üle kurtjaid oli vananemisest pahuraks muutunud filosoof Platon «Seaduste» kaheksandas raamatus, aga siis kraabiti Sumeri aladelt välja 4000 aasta vanune savitahvel samasuguse hädaldamisega. Ses mõttes on tegu väga väärika hädaldamistraditsiooniga. Üheks põhjuseks on sageli see, et põlvkondade väärtusorientiirid ja -hierarhiad muutuvad ja nii ongi tulemuseks, et noortele ei lähe sedavõrd korda need asjad, mis lähevad vanadele, ja vastupidi. Üks neist on kahtlemata suhe toitu.