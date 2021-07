Mõned mõtted, mis võiks aidata.

Mõtleks nüüd ikka korra veel, kuidas teha nii, et inimeste tervislik ja keskkonnasäästlik liikumine oleks toetatud ja rongidesse saaks kõigile ruumi juurde, ilma ratta eest raha võtmata. Lõppude lõpuks aitab moodne ja mugav ühistransport vähendada autostumist ja sellega kaasnevaid hädasid, muuhulgas ummikuid, keskkonnasaastet ja istuvat eluviisi. Samuti, kui rong on tõsine alternatiiv autole, annab see inimestele võimaluse autole kuluv raha kokku hoida. Selle üheks eelduseks on aga see, et rongis on ühtviisi mugav olla kõigil – sealhulgas jalgsi, jalgrattaga, ratastooliga ja lapsevankriga liikujatel.