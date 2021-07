Maksudebatt on möödapääsmatu, kuid valdav enamus Eesti inimesi on maksude tõstmise vastu. Kui poliitikud tahavad saada mandaati maksude tõstmiseks, siis peab neil olema väga hea plaan ette näidata, kirjutab Riigikogu liige (SDE) Raimond Kaljulaid.

Olen siinsamas Postimehes kirjutanud ning olen jätkuvalt seisukohal, et maksudebatt on möödapääsmatu (vt Postimees, 25. september 2020 «Eesti vajab uusi maksureforme»). Mul on hea meel, et see teema on lõpuks tõusnud päevakorda.