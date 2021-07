Kontakteerusin keskkonnaametiga, kes ütles, et sellel aastal on raieluba olemas. Tundsin huvi, kuidas üldse raielubasid praegu pesitsusajal raiumiseks väljastatakse, mille peale inspektor seletas, et keskkonnaamet väljastab iga päev loendamatult raielubasid hoolimata pesitsusrahust, kuna ei varasemad ega praegune keskkonnaminister ei suvatse pesitsusrahu välja kuulutada. Kui pöörasin inspektori tähelepanu looduskaitseseadusele, mis selgelt keelab pesitsusajal lindude häirimise ja pesade hävitamise, ütles inspektor, et see kehtib ainult siis, kui linnupoegade laibad on juba ette näidata. Ehk siis linnupoegade tapmine ja pesade hävitamine on lubamatu ainult siis, kui tohutu võrestiku alt õnnestub mõne hinge vaakuva linnubeebi laip välja tirida. Ometi teavad ju kõik, et linnupojad ei oska lennata, rääkimata munadest. Märkimisväärne on muidugi siinkohal ka asjaolu, et raielubasid väljastab keskkonnaamet ja ka järelevalvet nende siis ilmselgelt ekslikult pesitsusajal antud raielubade ja raietegevuse üle teostab seesama keskkonnaamet.