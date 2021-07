Seda, et meie koolinoored on osavad nutiseadmes suhtlema, pilte tegema ja videoklippe sotsiaalmeediasse üles laadima, teame me kõik. Digipädevuseks seda nimetada on siiski liig. Kuid mis on saanud meie koolide informaatikaõpetusest ja milliseid võimalusi vajavad haridusasutused selleks, et e-Eesti kompetentsus püsiks?