Kodanike tahe ja valmisolek Eestit kaitsta sõltub otseselt sellest, kuivõrd on tasakaalus riigi eesmärgid ning kohustust kandva kodaniku motivatsioon, huvid ja taju, et tema kui indiviidiga on arvestatud. Aastal 2025 peab kaitseressursside amet saatma ajateenistusse praeguse 3500 asemel 4000 noort. Seda eesmärki saavutada on kindlasti lihtsam, kui noored tunnevad, et riik suhtub nendesse tõsiselt ja lugupidamisega.