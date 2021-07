Inglismaa jalgpallikoondise edu murul on võrreldav selle tiimi poliitilise tähtsusega. Kaugel sellest, et olla Brexiti-Inglismaa sümboliks, on sellest meeskonnast saanud sotsiaalse õigluse eest võitlemise sümbol, kirjutab kolumnist Rainer Kattel.