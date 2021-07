Kui inimene haigestub, siis on oluline, et ta saaks keskenduda eelkõige paranemisele, kirjutab Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu president Iivi Luik.

Eesti haigekassa kodulehel on öeldud, et inimeste haigena tööl käimise riski vähendamiseks on ajutiselt muudetud haiguslehe hüvitamise korda. Esimene haiguspäev on töötaja oma vastutusel, sealt edasi tasub teise kuni viienda haiguspäeva eest tööandja ning alates kuuendast päevast võtab selle kohustuse endale haigekassa.