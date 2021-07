Chris Robbins. FOTO: Erakogu

On üllatav, et kuigi Eesti on digitaalse innovatsiooni eestvedaja, on Eesti telekommunikatsioonisektor niivõrd maha jäänud, kirjutab Tele2 Eesti juht Chris Robbins.



Pean Eestit imeliseks riigiks: siin elavad sõbralikud ja innukad inimesed, kes on uhked siinse innovatsiooni üle. Olles elanud ja töötanud seitsmes riigis üle maailma, nõustun täielikult, et Eesti on nii mõneski eluvallas, näiteks e-ühiskonnas innovatsiooni poolest eesrindlik. Ausalt öeldes täiesti imeline!