Viimastel päevadel on meid kõiki, kuid eriti haapsallasi šokeerinud vaatepilt, mis avanes peatänava puude maha raiumisel ning selle järel. Alguse on saanud n-ö sajandi projekt tulevastele põlvedele, loomaks viisakat visiitkaarti, kuid protsess on välja kukkunud nagu ikka. Otsused on tehtud, kopp maas, inimesed ahastuses. Kus läks valesti?