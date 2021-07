Ka Eesti sees müüvad paljud arstid oma teenuseid nii haigekassale kui ka otse patsientidele. Paraku pole süsteem tasakaalus: arstid on vabad teenuseosutajad, patsiendil on vabadust aga umbes sama palju kui paari sajandi tagusel sunnismaisel talupojal. Esiteks on ta kinnistatud konkreetse karjamõisa, vabandust, perearsti külge ning perearsti vahetamine on praktikas üsna keeruline. Veel keerulisem võib olla eriarsti vastuvõtule saamine: näiteks ühes Tallinna suurhaiglas vabaneb ortopeediaegu vaid üksikuil varahommikutel ja siis teeb ilmselt öö läbi telefoni peos hoidnud hädaliste hord järgmise kvartali vastuvõtuvõimalustele lõpu peale minutitega.