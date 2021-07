Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Rahvatervise eest seismise seisukohalt on see arv sama müstiline kui mullune Eesti piirmäär, mis oli 16 ja mille peamine eesmärk oli hoida Ukraina võõrtöölised Eestist eemal. Euroopa Liidu soovitus on hoida liikmesriikidevahelise liikumise puhul piiri 50–75 vahel. Nii nagu soomlased ei lasknud end euroliidu põhimõtetest häirida hiliskevadel, ei hooli nad neist ka praegu.