Kasahstani Vabariigi valitsus andis 10. novembril 2020 välja määruse nr 748 «Riiklikust komisjonist poliitiliste repressioonide ohvrite täielikuks rehabiliteerimiseks». See komisjon on Kasahstani presidendi nõuandev organ ja allub presidendi administratsioonile. Komisjoni eesmärk on poliitiliselt represseeritute «täielik juriidiline ja poliitiline rehabiliteerimine» ja «ajaloolise õigluse jaluleseadmine». Selleks on plaanitud salastatud arhiivimaterjalid uurijatele kättesaadavaks teha, mis on vast kõige olulisem osa sest määrusest.

Kasahstanis käivad asjad aeglaselt, aga kui karavan on korra liikuma hakanud, siis ei peata seda miski. Eriti kui karavani juhivad vabariigi presidendi administratsiooni kõrged ametnikud. Stalinlike repressioonide ohvrid on Kasahstanis valus teema. Kasahstan on tänapäeval just see, mis ta on, nende repressioonide tõttu. Kasahstanis elab üle 190 etnilise grupi, kusjuures esindatud on enam-vähem kõik endise Nõukogude Liidu rahvad, alates sakslastest, korealastest ja ukrainlastest kuni tšetšeenide ja hantideni välja. Eri aegadel saadeti erinevad rahvad erinevatel põhjustel Kasahstani ebasõbralikesse steppidesse.